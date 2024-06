Acrópole de Atenas fecha temporariamente por intensa onda de calor

A Acrópole de Atenas, local turístico mais visitado da Grécia, fechou suas portas durante as horas mais quentes desta quarta-feira, 12, para proteger os visitantes da onda de calor que afeta o país.

Com temperaturas previstas para atingir os 43ºC, o sítio arqueológico ficará fechado de meio-dia até 17h na quarta e quinta-feira, segundo o Ministério da Cultura. A “cidade alta” construída no topo de uma colina rochosa a mais de 15o metros de altura fica particularmente exposta ao sol, colocando a saúde dos visitantes em risco.

Escolas em diversas regiões do país também permanecerão fechadas até a quinta-feira e o Ministério do Trabalho aconselhou que os funcionários do setor público trabalhem de casa.

No centro de Atenas, a estação de metrô Syntagma instalou um sistema de refrigeração de ar para amenizar o calor, de acordo com as autoridades de transporte público.

Onda de calor

Apesar de a Grécia ser regularmente atingida por temperaturas extremas durante o verão, meteorologistas afirmaram que a onda de calor desta semana foi a mais precoce já registrada na história do país.

“No século 20 nunca tivemos uma onda de calor antes de 19 de junho. Tivemos várias no século 21, mas nenhum antes de 15 de junho”, disse Panos Giannopoulos, meteorologista da TV estatal.

O Ministério da Crise Climática e da Proteção Civil alertou para o alto risco de incêndios na região da Ática, em torno de Atenas.