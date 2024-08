Acidente de ônibus mata ao menos 28 peregrinos paquistaneses no Irã

Um ônibus que transportava peregrinos paquistaneses que se dirigiam ao Iraque para participar de um ritual religioso islâmico capotou e pegou fogo no Irã na terça-feira, 20, matando pelo menos 28 passageiros, informou a mídia estatal iraniana.

O acidente foi provocado por uma falha no sistema de freios do veículo enquanto os peregrinos atravessavam a província de Iazde, na região central do Irã.

“Infelizmente, 11 mulheres e 17 homens perderam suas vidas neste acidente”, disse o diretor-geral de gerenciamento de crises da província de Yazd, Ali Malekzadeh.

Malekzadeh afirmou que o ônibus saiu da estrada “devido à falta de controle do motorista, desconhecimento da estrada, alta velocidade e problemas técnicos”. Em seguida, o veículo pegou fogo em frente ao posto de controle de Dehshir-Taft, cerca de 681 km ao sul da capital Teerã.

Outros 23 passageiros ficaram feridos e 14 deles estão em estado grave, disse o embaixador do Paquistão no Irã, Muhammad Mudassir Tipu, à emissora BBC. As autoridades acreditam que cerca de 50 pessoas estavam no ônibus.

O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, disse que estava trabalhando com o Ministério das Relações Exteriores para dar assistência aos feridos e repatriar os corpos dos mortos no acidente.

Os paquistaneses viajavam da província de Sindh, no Paquistão, para a cidade sagrada de Karbala, no Iraque, onde iriam participar da comemoração de Arbaeen (número 40 em árabe), uma das principais festas xiitas que marca o 40º dia de luto pelo martírio de Hussein, neto do profeta Maomé.

No ano passado, cerca de 25 milhões de pessoas participaram da peregrinação ao túmulo de Hussein.