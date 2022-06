Acidente com gás tóxico em porto na Jordânia deixa 13 mortos e 251 feridos

Pelo menos treze pessoas morreram e outras 251 ficaram feridas devido a um vazamento de gás tóxico no porto de Aqaba, na Jordânia, nesta segunda-feira, 27, de acordo com a emissora de televisão estatal.

O vazamento ocorreu depois que o cabo que levantava o tanque de 25 toneladas de cloro se rompeu, derrubando o contêiner. Em vídeo divulgado no Twitter pela emissora, é possível ver o tanque batendo no convés de um navio, que liberou nuvens de gás amarelo e expulsou os trabalhadores das docas.

As autoridades de saúde do país pediram aos moradores que permaneçam em suas casas e que tranquem todas as janelas e portas. O vice-chefe da Autoridade Portuária da região de Aqaba, Haj Hassan, disse à emissora Al-Mamlaka que o cabo que transportava o contêiner com a substância tóxica quebrou, resultando na queda e fuga da substância venenosa.

Citando o ex-chefe da empresa que opera o porto, o canal de televisão disse que um navio estava esperando para carregar quase 20 contêineres de gás liquefeito contendo uma porcentagem muito alta de cloro, completando que o produto era pesado e de difícil transporte.

A praia do sul da cidade precisou ser evacuada logo após o incidente e os feridos foram imediatamente levados para hospitais próximos. Segundo o diretor de saúde local, Jamal Obeidat, há superlotação e os feridos estão em estado de médio a crítico.

O primeiro-ministro da Jordânia, Bisher al-Khasawneh, está indo em direção a Aqaba e formou uma equipe de investigação presidida pelo ministro do Interior para averiguar as causas do acidente.