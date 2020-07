A relação entre moralidade, religião e PIB

Um levantamento conduzido pela organização Pew Research Center buscou entender quantas pessoas relacionam a fé à moralidade e o quão importante Deus é em suas vidas. A pesquisa, baseada nas respostas de mais de 38 mil indivíduos, revela que as pessoas que mais valorizam a crença religiosa podem ser encontradas, de forma geral, nos países em desenvolvimento.

Nas 34 nações onde o estudo foi realizado, a média total de indivíduos que acreditam que é necessário crer em Deus para se ter bons valores é de 45%. Além disso, mais de 60% dos entrevistados disse que a religião tem um papel importante em suas vidas. Ainda segundo o levantamento, os habitantes de regiões subdesenvolvidas tendem a ser mais crentes e a dar mais valor à fé.

Mas há discrepâncias muito grandes. Por exemplo, nos países da Europa ocidental, a média de cidadãos que conecta Deus à moral é de apenas 22%. O índice aumenta conforme passamos ao continente americano: nos EUA, a média é de 44% das pessoas. Já no Brasil, esse número é ainda maior: 84%.

Vale lembrar que o catolicismo é a religião predominante na América Latina. Afinal, estima-se que quase 50% dos brasileiros sejam adeptos dessa fé, categorizando o país como dono da maior população católica do planeta.

Curiosamente, os pesquisadores responsáveis pelo levantamento encontraram uma correlação entre PIB per capita e a crença de que a fé leva ao comportamento moral. Enquanto as nações mais crentes, como Brasil, Índia e Quênia, possuem PIBs per capita relativamente baixos, os locais onde os cidadãos são menos apegados à religião apresentam PIBs per capita maiores, como Holanda, Alemanha e Suécia.

Os estudiosos constataram também que, em grande parte das nações participantes, a ideia de que Deus leva à moralidade é mais comum entre idosos e adultos do que entre jovens. Na Coreia do Sul, por exemplo, 64% dos mais velhos liga a religião à moral, mas, entre os jovens, a taxa é de apenas 20%.