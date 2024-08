A insólita reação de Trump ao discurso em que Kamala aceitou ser candidata democrata

Na noite de quinta-feira 22, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fez a fala de encerramento da Convenção Nacional Democrata, em Chicago, na qual aceitou formalmente a indicação de seu partido como candidata à Presidência. Um dos espectadores que assistiu ao momento pela televisão foi justamente o principal alvo das críticas do discurso: o ex-presidente Donald Trump, candidato republicano na corrida pela Casa Branca.

Ele não gostou do que viu. Além de realizar diversas postagens na rede social que criou, a Truth Social, quase imediatamente telefonou à sua emissora de estimação, a Fox News, para oferecer uma reação ao vivo – que foi ora labiríntica, ora obtusa.

Ataque a Trump

No discurso na madrugada desta sexta-feira, 23, Harris acusou Trump de passar pano para ditadores, pôr em risco a democracia, trair os valores americanos e, para completar, o qualificou de “um homem pouco sério”.

“De muitas maneiras, Donald Trump é um homem pouco sério. Mas as consequências de colocar Donald Trump de volta na Casa Branca são extremamente sérias”, afirmou.

“Quando ele perdeu (a eleição de 2020), ele enviou uma multidão armada ao Capitólio dos Estados Unidos, onde eles agrediram policiais. Quando políticos de seu próprio partido imploraram para que ele afastasse a multidão e enviasse ajuda, ele fez o oposto”, afirmou Kamala, lembrando o episódio do 6 de janeiro de 2021.

Continua após a publicidade

“Considere o que ele pretende fazer se lhe dermos poder novamente”, continuou. “Considere sua intenção explícita de libertar extremistas violentos que agrediram os policiais no Capitólio. Sua intenção explícita de prender jornalistas, oponentes políticos e qualquer um que ele veja como inimigo, sua intenção explícita de mobilizar nossas forças armadas ativas contra nossos próprios cidadãos.”

A reação insólita

Antes da ligação com a Fox News, que rapidamente inseriu o ex-presidente na cobertura ao vivo da convenção democrata, Trump já havia feito comentários pontuais – e desconexos – na Truth Social. “ONDE ESTÁ HUNTER?”, perguntou em letras garrafais quando Harris subiu ao palco do evento democrata, revivendo um de seus slogans favoritos sobre o filho com enroscos judiciais do presidente americano, Joe Biden, que desistiu da corrida semanas atrás.

Também implicou com certos detalhes, acusando o vice-presidente da chapa democrata, Tim Walz, governador de Minnesota, de inflar seu currículo como técnico de futebol americano do Ensino Médio. “Walz era um TÉCNICO ASSISTENTE, não um TÉCNICO”, ele escreveu.

Já no telefonema com a Fox, Trump improvisou uma refutação das alegações de Harris por cerca de 10 minutos. Divagando, ele argumentou que a vice-presidente não havia acumulado muitos feitos durante seu mandato.

Continua após a publicidade

“Todas essas coisas sobre as quais ela falou (no discurso) – ‘Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer tudo’ –, mas ela não fez nada disso!”, disparou. O republicano também reclamou que “ela não falou sobre a China, ela não falou sobre fracking (técnica de extração de petróleo), ela não falou sobre criminalidade”.

Durante a fala sinuosa, os âncoras Bret Baier e Martha MacCallum tentaram intervir por várias vezes para fazer perguntas, mas o republicano praticamente os ignorou. Em raro momento em que MacCallum conseguiu pontuar, com precisão, que Harris estava “tendo algum sucesso” com mulheres, eleitores latinos e negros, Trump negou completamente a realidade.

“Ela não está tendo sucesso; eu estou tendo sucesso”, disse ele. “Estou indo muito bem com os eleitores hispânicos, indo muito bem com os homens negros, estou indo muito bem com as mulheres. É só nos seus olhos que eles têm isso, Martha”, acrescentou. Em certo momento, sons de bipes deram a entender que o ex-presidente estava acidentalmente pressionando botões no teclado do seu telefone.

Finalmente, enquanto Trump ainda estava no meio da frase, Baier decidiu encerrar a entrevista e agradeceu ao convidado pela participação. A Fox imediatamente iniciou a transmissão de seu programa de comédia noturno, cortando o ex-presidente. Não fosse o caso, talvez ele ainda estivesse falando.