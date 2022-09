O ânimo com Meirelles e os cenários para o ministério de Lula

Uma foto foi o que bastou pra que o mercado entrasse em polvorosa essa semana. O ex-presidente do Banco Central durante o primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ministro da Fazenda de Michel Temer e secretário de Fazenda de João Doria, Henrique Meirelles entrou de vez na campanha do petista e deixou o mercado em êxtase. Durante alguns dos principais executivos relataram que a sinalização de Lula trouxe animação e tranquilidade em relação à gestão econômica de um eventual governo do petista.

Apontado como um dos nomes para um eventual Ministério da Fazenda de Lula, Meirelles, porém, não terá vida fácil. Como mostra reportagem de VEJA desta semana, os nomes do próprio candidato a vice-presidente Geraldo Alckmin e de interlocutores de longa data de Lula, como o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes da Silva, são cotados para a cadeira, em uma disputa que promete agitar os bastidores nas próximas semanas.