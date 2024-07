Zico em Paris: 3 milhões de reais furtados

Não deve ser fácil viver em um país assim. Zico, o grande craque da história do Flamengo, foi furtado em Paris, onde está a convite da delegação brasileira na Olimpíada. Ele estava no banco traseiro de um táxi, já próximo do hotel onde está hospedado. Um assaltante chamou a atenção do motorista. Um outro tratou de alcançar os pertences do brasileiro. A perda: algo em torno de 500 000 euros, o equivalente a pouco mais de 3 milhões de reais. Levava um relógio Rolex no pulso, alguns diamantes e notas de dinheiro em espécie. Foi aberta uma investigação para tentar encontrar os dois malandros que roubaram o ex-jogador. Uma investigação foi aberta pela BRB, a Brigade de Répression du Banditisme, a Brigada de Repressão ao Banditismo. A informação foi publicada originalmente pelo jornal Le Parisien e confirmada por VEJA.

O caso argentino

Não foi, aliás, o primeiro problema criminal dos Jogos de Paris. O jogador de futebol da Argentinam Thiago Almada, do Botafogo, também foi furtado. Ele perdeu algo em torno de 50 mil euros (cerca de 306 reais) em acessórios. Os itens seriam um relógio no valor 245 mil reais e um anel no valor de 61 mil reais. Os itens estariam nos vestiários do estádio Auguste Dury, em Saint-Étienne. O episódio foi revelado por Javier Mascherano, treinador da alviceleste. “Ontem (terça-feira) entraram no treinamento e nos roubaram. Nos Jogos Olímpicos. Faltava um relógio, anéis, tudo, do Thiago Almada… Eles nos pedem credencial para tudo, mas depois essas coisas acontecem”, revelou Mascherano, irritado. Atletas de BMX da Austrália também foram surrupiados.