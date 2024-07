Vôlei masculino: Brasil perde por 3 a 1 da Itália na estreia

Não adiantou o esforço do DJ dentro da Arena Sud 1, em Paris, que priorizou, de modo evidente, sucessos brasileiros para fazer a torcida dançar nos intervalos. Macetando, de Ivete Sangalo e Ludmila foi executada inúmeras vezes. Mas não funcionou e a Itália venceu o Brasil por 3 a 1. A reação no segundo set, com um confortável 25 a 18, parecia imaginar um desfecho melhor, mas foi ilusão.

A equipe de Bernardinho terá de subir muita ladeira para conseguir a classificação para a próxima fase, dado estar em um grupo muito complicado, dito “da morte”, ao lado dos italianos, da Polônia e do Egito. Classificam-se diretamente os dois primeiros – o terceiro lugar dependerá do desempenho dos outros grupos. Os dois melhores terceiros lugares vão em frente.

O próximo jogo será contra a Polônia, na quarta-feira, dia 31.