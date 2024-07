Vôlei feminino, Nadal x Djokovic: o que assistir da Olimpíada de Paris nesta segunda, 29

O terceiro dia oficial de Olimpíada tem uma programação cheia, que vai da madrugada até a noite, no horário de Brasília.

Entre os destaques está a estreia da seleção de vôlei feminina, que pega o Quênia, às 8h, no horário de Brasília.

No mesmo horário, um duelo gigantesco no tênis: o espanhol Rafael Nadal enfrenta o sérvio Novak Djokovic. O maior vencedor da história de Roland Garros contra o maior vencedor de títulos de Grand Slam.

O judô volta ao tatame na segunda-feira, depois de duas medalhas no domingo. Destaque para Rafaela Silva (57 kg), medalhista de ouro na disputa dos Jogos do Rio 2016, às 5h.

Adiado por causa da chuva que castigou Paris no sábado, o skate street masculino foi reagendado e acontecerá nesta segunda. Com a presença dos brasileiros Felipe Gustavo, Giovanni Vianna, Kelvin Hoefler, medalha de prata nos Jogos de Tóquio 2020, a disputa das baterias classificatórias está prevista para começar às 7h.

Bia Ferreira, prata em Tóquio, também faz sua estreia em Paris no boxe feminino, categoria 60kg, às 15h30.

Já no surfe, os brasileiros Gabriel Medina e João Chianca, no masculino, e Luana Silva, no feminino, voltam ao mar para a bateria correspondente às oitavas de final. Tatiana Weston-Webb e Tainá Hinckel avançaram na repescagem e se juntaram ao trio.

O masculino começa às 14h, enquanto o feminino está marcado para 18h45.

Veja abaixo a programação completa, no horário de Brasília, dos Jogos Paris 2024 para segunda-feira:

3:30 Badminton Ind M – Fase de Grupos

3:30 Badminton Ind F – Fase de Grupos

3:30 Badminton Duplas M – Fase de Grupos

3:30 Badminton Duplas F – Fase de Grupos

3:30 Badminton Duplas X – Fase de Grupos

4:00 Handebol M – Grupo A: JPN x GER

4:00 Tiro Fossa M – Qualificação Dia 1

4:00 Vôlei F – Grupo C: TUR x NED

4:00 Vôlei de Praia M – Grupo A: ITA x AUS

4:15 Tiro Pistola de ar 10m Eq X – Qualificação

4:30 Esgrima Sabre Ind F – 1ª rodada

4:30 Remo Single Skiff M – Semifinals E/F

4:30 Tiro Rifle de ar 10m F – Final

4:30 Tiro com Arco Equipe M – Oitavas

4:54 Remo Single Skiff F – Semifinais E/F

4:55 Esgrima Florete Ind M – 1ª rodada

5:00 Hóquei na Grama M – Grupo B: IRL x AUS

5:00 Judô 57kg F – 1ª rodada

5:00 Judô 73kg M – 1ª rodada

5:00 Tênis de Mesa Ind M – 1ª Rodada

5:00 Tênis de Mesa Ind F – 1ª Rodada

5:00 Vôlei de Praia M – Grupo F: NED x ESP

5:20 Remo Dois Sem M – Repescagem

5:25 Esgrima Sabre Ind F – 2ª rodada

5:28 Judô 57kg F – 2ª rodada

5:28 Judô 73kg M – 2ª rodada

5:30 Hóquei na Grama F – Grupo A: JPN x CHN

5:30 Remo Dois Sem F – Repescagem

5:40 Remo Double Skiff Leve M – Repescagem

6:00 Basquete F – Grupo B: NGR x AUS

6:00 Boxe 60kg F – Oitavas

6:00 Handebol M – Grupo A: SLO x CRO

6:00 Hipismo CCE Ind – Saltos Qualificatória

6:00 Natação 400m medley F – Eliminatórias

6:00 Natação 100m costas F – Eliminatórias

6:00 Natação 800m livre M – Eliminatórias

6:00 Remo Double Skiff Leve F – Repescagem

6:00 Saltos Ornamentais Plataforma Sincronizada M – Final

6:00 Vôlei de Praia F – Grupo B: CHN x CAN

6:20 Remo Skiff Quádruplo M – Repescagem

6:30 Remo Skiff Quádruplo F – Repescagem

6:40 Remo Oito Com M – Eliminatórias

6:48 Boxe 63,5kg M – Oitavas

7:00 Remo Oito Com F – Eliminatórias

7:00 Tênis Ind M – 2ª Rodada

7:00 Tênis Ind F – 2ª Rodada

7:00 Tênis Duplas M – 2ª Rodada

7:00 Tênis Duplas F – 2ª Rodada

7:00 Tênis Duplas X – 1ª Rodada

7:00 Tiro Rifle de ar 10m M – Final

7:00 Vela iQFoil M – Regatas 5 a 8

7:00 Vela iQFoil F – Regatas 5 a 8

7:00 Vela 49er M – Regatas 4 a 6

7:00 Vela 49erFX F – Regatas 4 a 6

7:00 Vôlei de Praia F – Grupo F: SUI x ESP

7:05 Esgrima Florete Ind M – 2ª rodada

7:15 Hipismo CCE Equipe – Saltos Final

7:20 Judô 57kg F – Oitavas

7:20 Judô 73kg M – Oitavas

7:36 Boxe 92kg M – Oitavas

7:45 Hóquei na Grama M – Grupo B: IND x ARG

8:00 Vôlei F – Grupo B: BRA x KEN

8:15 Hóquei na Grama F – Grupo B: ESP x USA

8:16 Judô 57kg F – Quartas

8:16 Judô 73kg M – Quartas

8:30 Basquete F – Grupo C: GER x BEL

9:00 Badminton Ind M – Fase de Grupos

9:00 Badminton Ind F – Fase de Grupos

9:00 Badminton Duplas M – Fase de Grupos

9:00 Badminton Duplas F – Fase de Grupos

9:00 Badminton Duplas X – Fase de Grupos

9:00 Handebol M – Grupo B: EGY x DEN

9:00 Pólo Aquático F – Grupo B: FRA x ITA

9:00 Rugby 7s F – Grupo B: GBR x RSA

9:05 Esgrima Sabre Ind F – Oitavas

9:10 Ciclismo MTB Cross-country M – Final

9:15 Tiro com Arco Equipe M – Quartas

9:30 Rugby 7s F – Grupo B: AUS x IRL

9:55 Esgrima Florete Ind M – Oitavas

10:00 Hipismo CCE Ind – Saltos Final

10:00 Rugby 7s F – Grupo C: JPN x BRA

10:00 Vôlei de Praia F – Grupo D: CAN x PAR

10:30 Boxe 60kg F – Oitavas

10:30 Canoagem Slalom Canoa M – Semifinal

10:30 Rugby 7s F – Grupo C: FRA x USA

10:35 Pólo Aquático F – Grupo B: USA x ESP

10:47 Tiro com Arco Equipe M – Semifinais

10:55 Esgrima Sabre Ind F – Quartas

11:00 Handebol M – Grupo A: SWE x ESP

11:00 Judô 57kg F – Repescagens

11:00 Rugby 7s F – Grupo A: CAN x CHN

11:00 Vôlei de Praia M – Grupo F: FRA x USA

11:02 Boxe 63,5kg M – Oitavas

11:17 Judô 57kg F – Semifinais

11:20 Esgrima Florete Ind M – Quartas

11:30 Rugby 7s F – Grupo A: NZL x FIJ

11:34 Judô 73kg M – Repescagens

11:48 Tiro com Arco Equipe M – Disputa do bronze

11:50 Boxe Acima de 92kg M – Oitavas

11:51 Judô 73kg M – Semifinais

12:00 Hóquei na Grama F – Grupo B: GBR x AUS

12:00 Tênis de Mesa Duplas X – Semifinais

12:00 Vôlei F – Grupo A: USA x CHN

12:00 Vôlei de Praia F – Grupo D: LAT x SUI

12:11 Tiro com Arco Equipe M – Final

12:15 Basquete F – Grupo B: CAN x FRA

12:18 Judô 57kg F – Disputas de bronze

12:20 Canoagem Slalom Canoa M – Final

12:30 Ginástica Artística Equipe M – Final

12:30 Hóquei na Grama F – Grupo B: RSA x ARG

12:38 Judô 57kg F – Final

12:49 Judô 73kg M – Disputas de bronze

13:09 Judô 73kg M – Final

13:30 Pólo Aquático F – Grupo A: CHN x NED

14:00 Esgrima Sabre Ind F – Semifinal #1

14:00 Handebol M – Grupo B: FRA x NOR

14:00 Surfe M – 3ª Rodada

14:00 Tênis Ind M – 2ª Rodada

14:00 Tênis Ind F – 2ª Rodada

14:25 Esgrima Sabre Ind F – Semifinal #2

14:30 Badminton Ind M – Fase de Grupos

14:30 Badminton Ind F – Fase de Grupos

14:30 Badminton Duplas M – Fase de Grupos

14:30 Badminton Duplas F – Fase de Grupos

14:30 Badminton Duplas X – Fase de Grupos

14:45 Hóquei na Grama F – Grupo A: GER x NED

14:50 Esgrima Florete Ind M – Semifinal #1

15:00 Boxe 60kg F – Oitavas

15:00 Rugby 7s F – Disputa do 9º ao 12º #1

15:00 Tênis de Mesa Ind M – 2ª Rodada

15:00 Tênis de Mesa Ind F – 2ª Rodada

15:00 Vôlei de Praia M – Grupo A: SWE x QAT

15:05 Pólo Aquático F – Grupo A: HUN x CAN

15:15 Hóquei na Grama F – Grupo A: FRA x BEL

15:20 Esgrima Florete Ind M – Semifinal #2

15:30 Natação 400m medley F – Final

15:30 Rugby 7s F – Disputa do 9º ao 12º #2

15:43 Natação 200m livre M – Final

15:48 Boxe 63,5kg M – Oitavas

15:50 Esgrima Sabre Ind F – Disputa do bronze

16:00 Basquete F – Grupo C: USA x JPN

16:00 Handebol M – Grupo B: ARG x HUN

16:00 Natação 100m costas F – Semifinais

16:00 Rugby 7s F – Quartas #1

16:00 Vôlei F – Grupo A: FRA x SRB

16:00 Vôlei de Praia F – Grupo F: FRA x GER

16:15 Esgrima Florete Ind M – Disputa do bronze

16:20 Boxe Acima de 92kg M – Oitavas

16:22 Natação 100m costas M – Final

16:30 Rugby 7s F – Quartas #2

16:32 Natação 100m peito F – Final

16:45 Esgrima Sabre Ind F – Final

16:48 Natação 200m livre F – Final

17:00 Rugby 7s F – Quartas #3

17:00 Vôlei de Praia F – Grupo B: USA x AUS

17:10 Esgrima Florete Ind M – Final

17:30 Rugby 7s F – Quartas #4

18:48 Surfe F – 3ª Rodada