Vinícius Jr. e Rebeca Andrade estão entre os atletas mais “vendáveis” do mundo

Vinícius Jr. e Rebeca Andrade estão entre os dez atletas mais “vendáveis” do mundo, de acordo com lista produzida pela SportsPro em colaboração com o NorthStar Solutions Group — site e empresa do Reino Unido especializadas em marketing esportivo. A ginasta americana Simone Biles, medalhista na Olimpíada de Paris, está no topo da lista.

De acordo com as empresas, os destaques de 2024 incluem futebol e basquete com maior representação de atletas, bem como uma divisão meio a meio de atletas masculinos e femininos no top 10. Entre os 50 melhores, 21 atletas competiram na Olimpíada de Paris 2024.

“Simone é uma das poucas atletas que pode ser chamada de a maior de todos os tempos sem qualificação ou argumento”, Janey Miller, vice-presidente executiva das Olimpíadas na agência Octagon, que representa Biles, contou à SportsPro. “Mas acho que o que a torna tão atraente para as marcas é seu caráter e sua capacidade de identificação.”

Além de Biles no primeiro lugar, o top 10 traz Vini Jr., do Real Madrid e da seleção brasileira, em segundo, e a ginasta brasileira com mais medalhas olímpicas em Jogos Olímpicos para o Brasil em sexto.

“Rebeca Andrade vem capitalizando comercialmente desde a excelente performance na Olimpíada de Tóquio, ou seja, vários patrocínios e milhões de novos seguidores”, opina Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

“Em duas das últimas três temporadas, Vini foi decisivo na competição mais importante do mundo, tanto contra as equipes mais qualificadas, quanto nos seus jogos finais”, explica Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brazil, empresa que agencia e administra a carreira do atacante. “Ninguém foi tão marcante quanto ele no ‘topo da pirâmide’, e ser classificado como o mais valioso hoje não surpreende.”

A ginasta americana Simone Biles: uma das maiores atletas de todos os temposNa lista expandida, com 150 nomes, o Brasil comparece com Neymar, que voltou aos gramados na segunda-feira, 21, pelo Al-Hilal, em 17º; o atacante Rodrygo, do Real Madrid e da seleção, em 54º, e o defensor Thiago Silva, do Fluminense, em 83º. A representação brasileira conta ainda com a ala Kamilla Cardoso, do Chicago Sky, da WNBA, em 96º, e logo abaixo a skatista Rayssa Leal, em 97º.

Ao longo de 15 anos, 320 atletas apareceram no top 50. O piloto de F1 Lews Hamilton apareceu 14 vezes. Entre os dez mais, Cristiano Ronaldo, apareceu 9 vezes; Lionel Messi, 8; Neymar e Hamilton, 7. Desde 2010, o número de atletas femininas entre os 50 mais subiu de 6 para 22.

A lista dos 10 mais:

1. Simone Biles

2. Vinicius Junior

3. LeBron James

4. Caitlin Clark

5. Lionel Messi

6. Rebeca Andrade

7. Kylian Mbappe

8. Ilona Maher

9. Cristiano Ronaldo

10. Katie Ledecky