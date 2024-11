Verstappen escala o pelotão e vence o GP de São Paulo de Fórmula 1

A chuva e a classificação ruim não atrapalharam Max Verstappen. O holandês que largou de 17 º escalou o pelotão e venceu de maneira imponente o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 neste domingo, 3, encerrando um jejum de vitórias que já durava dez corridas. Esteban Ocon e Pierre Gasly, da Alpine, completaram o pódio.

Com Max largando no fim do grid depois de classificar em 12º e ser punido em cinco posições por troca de motor, Lando Norris teve a chance de diminuir a diferença para o líder do campeonato, mas jogou fora: o piloto da McLaren largou da pole, mas perdeu a liderança para George Russel, da Mercedes, logo no início e terminou a corrida em 6º, depois de uma série de erros individuais e de estratégia.

Verstappen, por outro lado, escalou o pelotão sem dar chance pra ninguém, e acabou se beneficiando de uma bandeira vermelha causada pelo argentino Franco Colapinto — ele e a dupla da Alpine optaram por não parar no safety car e puderam trocar os pneus quando a corrida foi interrompida, sem perder tempo de pista. Ocon, inclusive, chegou a segurar Verstappen por algumas voltas, mas acabou ultrapassado pelo holandês.

Com a vitória, o holandês chegou a 393 pontos e se aproximou do tetracampeonato mundial, o que pode ocorrer já na próxima corrida, em Las Vegas.