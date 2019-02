Valência renegocia custos e pede ‘condições diferentes’ para manter F-1

O governo de Valência confirmou nesta sexta-feira que negocia com Bernie Ecclestone a redução dos custos de organização do Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1 para continuar sediando a prova. As ruas da cidade recebem o evento desde 2008, mas a crise financeira europeia colocou em xeque a continuidade da corrida.

‘Queremos continuar com o Grande Prêmio da Europa, mas em condições diferentes. Precisamos de custos menores para achar o equilíbrio’, disse o presidente regional Alberto Fabra em entrevista à agência de notícias EFE.

No início do mês, o governo declarou que a F-1 na cidade e todos os outros grandes eventos estavam sob ‘absoluta e total revisão’. Nesta terça-feira, Fabra se reuniu com Bernie Ecclestone, em Londres, para discutir a diminuição dos custos, mas não comentou os resultados do encontro.

Uma das possibilidades levantadas, e já sinalizada como positiva pelo chefão da F-1, é Valência e Barcelona se alternarem para sediar o Grande Prêmio da Espanha, deixando a prova continental ser realizada em outro país.