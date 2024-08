Um pai nunca pode abandonar o filho que compete numa Olimpíada

Depois de oito cirurgias no tendão de Aquiles, o meio-fundista britânico Derek Redmond parecia pronto para correr os 400 metros nos Jogos Olímpicos de 1992, em Barcelona. Depois de atravessar as baterias iniciais, imaginava que a semifinal seria o atalho para uma medalha — um ano antes Derek tinha feito parte da equipe que levou o ouro no Mundial de Atletismo nos 4 por 400 metros. Mas então, na metade da prova, um estalo o fez trotar, urrando de dor. Já não podia correr. Seu pai, Jim Redmond, companheiro de todas as horas, saiu da arquibancada, invadiu a pista e ajudou o filho a atravessar os últimos 100 metros.