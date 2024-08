Último lugar em Paris, Paulo André diz que vai mudar de país para ‘focar no esporte’

Último lugar em sua bateria nos 100m rasos masculino, longe de uma classificação para as semifinais, o velocista Paulo André Camilo anunciou que pretende se mudar de país para focar totalmente no esporte para o próximo ciclo olímpico. Entre os 69 atletas que participaram da prova, em todas as baterias, o brasileiro ficou em 61º.

+ Brasil não consegue colocar representantes na prova mais rápida do atletismo em Paris

Ele não detalhou para onde pretende se mudar, mas disse que quer “sair de todos os holofotes e ficar 100% focado no esporte”, e que a decisão “já está 99% para acontecer”.

Parte do mau desempenho se deu por conta de uma lesão sofrida no Troféu Brasil, em junho, que impediu de se preparar completamente para Paris.

Para alguns críticos, no entanto, a participação na edição de 2022 do Big Brother Brasil, que deu a ele uma vida de celebridade, pode estrar por trás da falta de bons resultados recentes.