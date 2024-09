Tite é demitido pelo Flamengo

O Flamengo anunciou na manhã desta segunda-feira, 30, a demissão do técnico Tite e de sua comissão técnica. A saída do treinador de 63 anos ocorre dias após a eliminação do time nas quartas de final da Copa Libertadores e dois dias antes da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. O clube carioca informou que o ex-jogador Filipe Luís, atualmente treinador do time sub-20, comandará o elenco de forma interina.

“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Filipe Luís assume a equipe interinamente”, afirmou o clube em nota publicada nas redes sociais.

Neste domingo 29, Tite comandou a equipe na vitória sobre o Athletico Paranaense por 1 a 0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Durante a partida, o treinador foi muito xingado pela torcida presente no Maracanã. O mesmo havia ocorrido em partidas anteriores.

Tite foi anunciado no dia 9 de outubro de 2023, portanto ficou no clube por 357 dias. Conquistou o Campeonato Carioca, mas a campanha abaixo do esperado no Brasileirão e a eliminação na Libertadores para o Peñarol na última semana pesaram, muito por causa do elenco estrelado do rubro-negro não estar desempenhando o esperado dentro de campo. Ao todo foram 70 jogos, com 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, um aproveitamento de 65,7% dos pontos.

Ele deixa o clube na quarta posição do Campeonato Brasileiro, a nove pontos do líder Botafogo e com um jogo a menos. Na quarta-feira, às 21h45, o Flamengo recebe o Corinthians no Maracanã pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, principal esperança de título do rubro-negro ainda este ano.