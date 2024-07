Sul-coreana quebra recorde olímpico e mundial em Paris 2024

No segundo dia de competições da Olimpíada de Paris, nesta quinta-feira, 25, antes mesmo da cerimônia de abertura oficial, a sul-coreana Lim Sihyeon bateu o recorde mundial do tiro com arco.

A arqueira conseguiu a marca de 694 pontos, dos 720 possíveis, na fase de ranqueamento. A pontuação é três pontos maior do que o então recorde mundial, conquistado em 2019, e 18 pontos maior do que o recorde olímpico.

Saiu o primeiro #RecordeMundial de #Paris2024! Sihyeon Lim 🇰🇷 fez 694 pontos no tiro com arco! 🏹 🎯 #Archery pic.twitter.com/VHc8RR9z3U — Jogos Olímpicos (@JogosOlimpicos) July 25, 2024

A atleta, no entanto, deixou claro que não pretende parar.

“A classificatória é só o começo de tudo. Ao invés de sentir a pressão, tentarei ultrapassá-la, um passo de cada vez”, disse.

Primeira atleta brasileira a competir nos Jogos Olímpicos de Paris, Ana Luiza Caetano, de 21 anos, também participou da prova fez a melhor marca da sua carreira. Com 660 pontos, dos 720 possíveis, Ana ficou em 19º lugar, entre 64 atletas.

Como o ranqueamento foi realizado em uma área de competição montada ao lado da arena principal, e sem presença do público, não houve transmissão oficial. A arena principal estará aberta a partir das eliminatórias, que começam na próxima terça-feira, 30 de julho.