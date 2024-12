Sorteio do Mundial de Clubes 2025: onde assistir, times e os brasileiros na disputa

O Mundial de Clubes da FIFA terá um novo formato em 2025. Com 32 times, o torneio vai reunir os clubes de maiores sucessos dos últimos anos das seis confederações internacionais: AFC (Ásia), CAF (África), Concacaf (Américas Central e do Norte e Caribe), CONMEBOL (América do Sul), OFC (Oceania) e UEFA (Europa).

O mundial vai ser disputado nos Estados Unidos, de 15 de junho a 13 de julho de 2025. No total serão 12 estádios onde as partidas vão ser disputadas: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta), TQL Stadium (Cincinnati), Bank of America Stadium (Charlotte), Rose Bowl Stadium (Los Angeles), Hard Rock Stadium (Miami), GEODIS Park (Nashville), MetLife Stadium (Nova York), Camping World Stadium (Orlando), Inter&Co Stadium (Orlando), Lincoln Financial Field (Filadélfia), Lumen Field (Seattle) e Audi Field (Washington).

Quando vai ser o sorteio do Mundial de Clubes da FIFA 2025?

O sorteio vai acontecer nesta quinta-feira, dia 5 de dezembro, às 15h de Brasília.

Onde vai ser transmitido o sorteio do Mundial de Clubes da FIFA 2025?

O sorteio terá transmissão do Disney+ e do Fifa+. A ESPN também vai transmitir o sorteio no YouTube e no TikTok.

Quais são os clubes brasileiros classificados para o Mundial de Clubes da FIFA 2025?

Os últimos brasileiros campeões da Copa Libertadores estão classificados, são eles: Palmeiras (2021), Flamengo (2022), Fluminense (2023) e Botafogo (2024). Palmeiras, Flamengo e Fluminense serão cabeças de chave e estarão no pote 1 do sorteio, o Botafogo, atual campeão da Libertadores, estará no bloco 3. Os outros dois clubes da América do Sul no torneio serão River Plate e Boca Juniors, classificados pelo Ranking da Conmebol.

Veja os potes do sorteio do Mundial de Clubes de 2025:

Pote 1

Manchester City (Inglaterra)

Real Madrid (Espanha)

Continua após a publicidade

Bayern de Munique (Alemanha)

PSG (França)

Flamengo (Brasil)

Palmeiras (Brasil)

River Plate (Argentina)

Continua após a publicidade

Fluminense (Brasil)

Pote 2

Chelsea (Inglaterra)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Inter de Milão (Itália)

Porto (Portugal)

Continua após a publicidade

Atlético de Madrid (Espanha)

Benfica (Portugal)

Juventus (Itália)

RB Salzburg (Áustria)

Pote 3

Al Hilal (Arábia Saudita)

Continua após a publicidade

Ulsan (Coreia do Sul)

Al Ahly (Egito)

Wydad Casablanca (Marrocos)

Monterrey (México)

León (México)

Continua após a publicidade

Boca Juniors (Argentina)

Botafogo (Brasil)

Pote 4

Urawa Red Diamonds (Japão)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Esperança (Tunísia)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Pachuca (México)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Cidade de Auckland (Nova Zelândia)

Inter Miami (Estados Unidos)