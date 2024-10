São Paulo x Vasco: onde assistir, horário e prováveis escalações

Depois da parada para a Data FIFA, a Série A do Campeonato Brasileiro está de volta! Abrindo a 30ª rodada, São Paulo e Vasco se enfrentam às 21:45 horas de hoje (16). Por conta dos recentes shows do cantor Bruno Mars no estádio do Morumbi, o jogo foi transferido para o estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

Apesar da prioridade do Vasco ser a semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro no próximo sábado (19), em São Januário, o técnico Rafael Paiva optou por levar força máxima para São Paulo. O tricolor paulista ocupa a quinta colocação, com 47 pontos, 4 a menos que o quarto colocado Flamengo. Já o Vasco está na décima colocação, com 37 pontos.