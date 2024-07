‘Santa Ceia’: DJ da cerimônia de abertura faz queixa por ameaças de morte

Barbara Butch, DJ que participou de uma cena com drag queens na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, criticada por internautas por supostas semelhanças com a cena da Santa Ceia, apresentou queixa na polícia francesa por ameaça de morte e insultos públicos, relatou a agência de notícias francesa AFP nesta terça-feira, 30.

Butch publicou em suas redes sociais uma declaração de sua advogada, Audrey Msellati, que afirma que a DJ tem sido “alvo de uma campanha extremamente violenta de assédio cibernético e difamação”.

“Ela foi ameaçada de morte, tortura e estupro, e também foi alvo de inúmeros insultos antissemitas, homofóbicos, sexistas. Barbara Butch condena esse ódio vil direcionado a ela, o que ela representa e o que ela defende”, diz o texto. “Ela está hoje apresentando várias queixas contra esses atos, sejam cometidos por cidadãos franceses ou estrangeiros, e pretende processar qualquer um que tente intimidá-la no futuro”.

Durante a cerimônia de abertura, Butch estava no centro do palco tocando como DJ enquanto ostentava um capacete prateado e um vestido azul. Em uma postagem no Instagram, Butch chamou seu visual de “deusa da música olímpica”.

A cena, que contou com drag queens e outros membros da comunidade LGBTQIA+, foi alvo de reação negativa. O diretor artístico das Olimpíadas, Thomas Jolly, disse ao canal francês BFMTV no fim de semana que o segmento não foi inspirado na Santa Ceia, e sim uma homenagem à mitologia grega. A cena seria inspirada, na verdade, em A Festa dos Deuses, do pintor holandês do século XVII Jan van Bijlert.

A porta-voz dos Jogos Olímpicos, Anne Descamps, disse que “claramente nunca houve a intenção de mostrar desrespeito a qualquer grupo religioso… Se as pessoas se ofenderam, lamentamos muito.”