Saiba qual estrela pode dividir palco com Messi na chegada ao Inter Miami

Está chegando a hora e a apresentação de Lionel Messi aos torcedores do Inter Miami promete ser apoteótica. Tanto que é que o evento, que ocorrerá no próximo domingo (16), ganhou até um nome próprio, “The Unveil” (A Revelação, em inglês). O clube, liderado pelo empresário Jorge Mas e o ex-jogador David Beckham, ainda trabalha silenciosamente, mas segundo o jornalista Franco Panizo, a chegada oficial do craque argentino contará com outras estrelas, as do show business. Entre os possíveis espetáculos no estádio DRV PNK, Shakira, Bad Bunny e Maluma estão cotados.

O jogador argentino já voltou das férias e aterrissou na cidade da Flórida na última terça-feira (11). Sob o comando do compatriota Tata Martino, Messi deve estrear pelo Inter Miami no próximo dia 21, em jogo da Copa das Ligas, que envolve clubes dos EUA e do México. O adversário será o Cruz Azul.

Aos 36 anos, o atacante deixou o PSG em junho e rejeitou ofertas do ex-clube, o Barcelona, e da Arábia Saudita, para jogar na MLS. Segundo ele, a “tranquilidade” de uma liga com menos partidas foi um dos motivos da decisão. Outro certamente foi o contrato de dois anos oferecido pelo time, que vai pagar 50 milhões de euros na primeira e 60 milhões de euros na segunda temporada (cerca de R$ 588 milhões, ao todo) ao craque e campeão da última Copa do Mundo.