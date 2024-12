Saiba como escolher o tênis para a São Silvestre

Faltam poucos dias para a 99ª Corrida Internacional de São Silvestre, a prova mais tradicional do país, que há quase um século acontece no último dia do ano. Apesar de ser menos extensa que uma maratona, os 15 quilômetros de percurso são desafiadores, devido a própria topografia da cidade de São Paulo, cheia de morros. Os 37,6 mil corredores inscritos largam da Avenida Paulista, que é uma reta, mas depois descem para o centro histórico e retornam pela subida extenuante de aproximadamente 3 quilômetros da Avenida Brigadeiro Luís Antônio. Para fazer uma boa prova, os atletas precisam estar hidratados, descansados e com um tênis adequado, que é aqui o assessório mais importante de um corredor. Por isso, Veja conversou com o ortopedista Fábio Datti, para saber como deve ser o calçado ideal da São Silvestre. Abaixo as principais dicas do especialista.

Tênis de treino é diferente do usado em uma prova

Não queira fazer a prova com o mesmo tipo de tênis usado para os treinos diários. Em geral, eles têm características diferentes. O tênis de treino deve ter um solado mais rígido, justamente para que o peso do atleta seja distribuído igualmente pelo pé. Mas em uma prova longa, ele deve ser leve e flexível, porque o peso do calçado pode trazer uma sobrecarga e causar lesões. Mas não esqueça que é fundamental a presença de um sistema de amortecimento no calcanhar, para evitar lesões como fascite plantar e fratura de estresse do calcâneo.

Pisada pronada ou supinada

Para identificar o tipo de pisada é necessário um teste específico. O tênis para pisada supinada empurra o pé para dentro. Já o desenhado para compensar o pé pronado faz o trabalho inverso, compensando para fora. Mas se há dúvida no tipo da pisada, Datti avisa: “escolha um tênis de pisada neutra.”

Cuidado com as costuras

Quanto menos costuras melhor. Elas causam bolhas.

Amacie o tênis antes de usar

Comprou tênis novo, não estreie na prova. Antes amacie o calçado para não ter problemas no percurso.

Melhor marca

Não tem. Cada atleta se adapta a uma marca, dependendo do formato do pé e das preferências pessoais de design. O importante é ser um tênis top, especial para corrida, que normalmente é bem ventilado, leve e com os amortecedores necessários para amenizar o impacto.

Meia longa ou curta

A meia longa (3/4) é excelente e ajuda na propulsão, mas para algumas pessoas incomoda. Portanto, experimente antes, e no caso de não se adaptar escolha uma curta, sem costuras e bem confortável.

Esparadrapos nos pés

Pés machucados, com bolhas, por exemplo, podem e devem ser esparadrapados. Mas joanetes e calos, que costumam ser mais sensíveis ao atrito do tênis, resguardados com protetores de silicones.

