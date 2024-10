River Plate x Atlético Mineiro: horário, onde assistir e prováveis escalações

Está chegando a hora da segunda semifinal decisiva entre River Plate e Atlético Mineiro. Os clubes se enfrentam pela Copa Libertadores na noite de hoje, 29, às 21h30, no Estádio Monumental de Nuñez.

Na primeira partida, o galo venceu na Arena MRV, em Belo Horizonte, por 3 a 0, com dois gols do atacante Deyverson e um do Paulinho. Com a vantagem, o clube mineiro pode perder por até dois gols de diferença que ainda sim se classifica para a final da competição. Em caso de derrota por 3 gols de diferença, o confronto irá para os pênaltis. O clube argentino precisa vencer por 4 ou mais gols de diferença para classificar de forma direta.

O time comandado pelo técnico Marcelo Gallardo está há 5 jogos sem vencer. Na última partida válida pelo Campeonato Argentino, contra o Defensa Y Justicia, a equipe empatou em 0 a 0. Caso consiga uma classificação heroica, o clube argentino jogará a final em seu estádio, já que o local foi definido como a sede oficial da final da Copa Libertadores 2024.

Já o Atlético, apesar de ter perdido a última partida do Brasileirão contra o Internacional por 3 a 1, está em clima de festa, já que está classificado para a final da Copa do Brasil e está com uma ótima vantagem na semifinal da Libertadores.

Como assistir ao jogo entre River Plate e Atlético Mineiro?

A partida entre River Plate e Atlético Mineiro vai ter transmissão da ESPN na TV fechada e do Disney+ por streaming.

Onde será realizada a partida?

O jogo será realizado no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 21h30.

Prováveis escalações:

River Plate: Armani; Bustos, Pezzella, Díaz e Acuña; Simón, Kranevitter, Fernández e Meza, Colidio e Borja. Técnico: Marcelo Gallardo

Atlético-MG: Everson; Lyanco, Battaglia e Alonso; Scarpa, Alan Franco, Fausto Vera e Arana; Deyverson, Hulk e Paulinho. Técnico: Gabriel Milito

Arbitragem:

Árbitro: Wilmar Roldán. Assistentes: Jhon León e Richard Ortiz.