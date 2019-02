Recuperado de lesão na coxa, Piris é relacionado para o Majestoso

O São Paulo poderá contar com o lateral direito Piris no clássico deste domingo, contra o Corinthians, no Pacaembu. Recuperado de um edema na coxa esquerda, o paraguaio está entre os 20 jogadores selecionados pelo técnico Emerson Leão, visando o Majestoso.

Após não atuar contra o Comercial, por conta da lesão, Leão não tinha confirmado a escalação de Piris para o jogo da sétima rodada do Paulistão, embora contasse com sua volta no clássico. A evolução do jogador no final desta semana, animou o comandante, que pediu para o jogador fazer trabalhos leves na sexta-feira.

Com isso, João Felipe deve voltar ao banco de reservas. Substituto de Piris no segundo tempo da partida com o Bragantino, quando o camisa 2 se lesionou, o zagueiro foi improvisado na posição na partida da última quinta-feira. Willian José, que sofreu uma pancada no jogo com o Comercial, está na lista para o clássico, assim como Wellington, poupado na última rodada.

Desta forma, o São Paulo deverá enfrentar o Corinthians com: Denis; Piris, Paulo Miranda, Rhodolfo e Cortez; Wellington, Casemiro (Denílson), Cícero e Jadson; Lucas e Willian José. Atual líder do Paulista, o Tricolor tem os mesmos 14 pontos de Palmeiras e Corinthians – nos critérios de desempate, porém, o time do Morumbi está na frente dos dois rivais.

Veja a lista dos 20 jogadores relacionados por Emerson Leão:

Goleiros: Denis e Léo

Zagueiros: Paulo Miranda, Rhodolfo, Edson Silva, Bruno Uvini e João Filipe

Laterais: Cortez e Piris

Meio-campistas: Wellington, Casemiro, Cícero, Maicon, Jadson, Denilson e Lucas

Atacantes: Fernandinho, Osvaldo, Ademilson e Willian José