Rebeca leva funk a Paris, é ouro e se consolida como maior medalhista do Brasil

Depois de ficar fora do pódio na final da trave, em quarto lugar, Rebeca Andrade conseguiu uma histórica medalha de ouro na final do solo, nesta segunda-feira, 5. Com o resultado, a ginasta ultrapassa Robert Scheidt e Torben Grael como maior medalhista olímpica da história do Brasil, com seis medalhas: duas em Tóquio e quatro em Paris.

Ao ser anunciada na Arena Bercy, Rebeca já foi ovacionada. Quando começou a apresentação, ao som de um medley que vai de Beyoncé a funk brasileiro, incluindo Baile de Favela, a ginasta brasileira foi ainda mais aplaudida.

Sem erros, a paulista conseguiu 14.166, com 8.266 de execução e 5,9 de dificuldade. A nota é maior que a conquistada no individual geral (14.033) e na classificação (13.900).

Simone Biles, dos Estados Unidos, ficou com a prata, com 14.133. O bronze ficou com Jordan Chiles, também dos EUA, com 13.766.

Biles soma, só em Paris, quatro medalhas: a desta segunda-feira e mais três ouros. Rebeca ganhou o ouro de hoje, duas pratas e um bronze. Em Tóquio, a brasileira ficou com um ouro e uma prata.