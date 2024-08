Rebeca Andrade repete Tóquio e é prata na ginástica na Olimpíada de Paris

Depois do bronze na final por equipes, Rebeca Andrade conquistou a prata na final individual geral da ginástica na Olimpíada de Paris, nesta quinta-feira, 1º. Ela repete o resultado alcançado em Tóquio, onde também conquistou o ouro no salto.

Com o resultado, Rebeca entra para a história como a primeira mulher do Brasil com quatro medalhas olímpicas. A chance de ultrapassar ou igualar os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, que têm cinco medalhas, é grande: a paulista ainda disputa as finais do salto, do solo e das traves.

O ouro ficou com a americana Simone Biles, com 59.131 pontos, enquanto o bronze foi para a também americana Sunisa Lee. Rebeca somou 57.932

A disputa entre a brasileira e Biles foi acirrada, com a liderança passando de uma para a outra durante as disputas do três primeiros aparelhos. No último deles, o solo, a vantagem da americana era de 0,16 pontos.

Das brasileiras que ganharam a inédita medalha de bronze por equipes, na terça-feira, apenas Rebeca e Flávia Saraiva se classificaram para a prova individual geral. Flavinha ficou em 9° lugar.