Real Madrid x Milan: horário, onde assistir e prováveis escalações

Real Madrid e Milan vão se enfrentar pela quarta rodada da Champions League, nesta terça-feira, 5, às 17 horas, no Estádio Santiago Bernabéu.

O time de Madri chega para o confronto descansado, após não jogar no último final de semana. O Real enfrentaria o Valência no último sábado, 2, mas a partida foi adiada em decorrência das chuvas que estão afetando o leste da Espanha. O último jogo do Real Madrid foi a goleada sofrida no clássico contra o Barcelona, por 4 a 0, no último dia 26 de outubro.

Já o Milan venceu o Monza por 1 a 0 fora de casa no último fim de semana e chegou a sétima colocação do Campeonato Italiano, porém o time de Milão tem uma partida a menos que os seus concorrentes diretos. O clube italiano teve uma pequena recuperação na Champions ao vencer o Club Brugge por 3 a 1 na última rodada, já que tinha perdido os dois primeiros jogos para Liverpool e Bayer Leverkusen, respectivamente.

O Real Madrid terá os desfalques de Daniel Carvajal, Thibaut Courtois, Rodrygo e David Alaba, todos lesionados. Rudiger deve jogar ao lado de Militão na defesa.

O Milan não vai poder contar com Luka Jovic, Alessandro Florenzi, Matteo Gabbia e Ismael Bennacer, por lesões. Tammy Abraham deve retornar ao time.

Continua após a publicidade

Como assistir ao jogo entre Real Madrid e Milan?

A partida entre Real Madrid e Milan vai ser realizada no Estádio Santiago Bernabéu, às 17 horas de hoje, dia 5. O jogo terá transmissão do SBT, da TNT e do streaming Max.

Prováveis escalações:

Real Madrid: Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Éder Militão, Antonio Rudiger e Ferland Mendy; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Luka Modric e Jude Bellingham; Vinícius Júnior e Kylian Mbappé. Técnico: Carlo Ancelotti.

Continua após a publicidade

Milan: Mike Maignan; Emerson Royal, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernández; Rubens Loftus-Cheek, Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders; Christian Pulisic, Rafael Leão e Álvaro Morata (Tammy Abraham). Técnico: Paulo Fonseca.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Slavko Vincic, da Eslovênia.