Real Madrid pressiona Modric a reduzir seu preço no Tottenham

Campeão espanhol desta temporada, o Real Madrid segue se reforçando para este segundo semestre. Um dos nomes mais fortes no Santiago Bernabéu e o do meia croata de 26 anos Luka Modric, do Tottenham (Inglaterra). No entanto, o seu alto preço é um empecilho nas negociações. Com isto, o clube merengue pressiona o jogador a tentar reduzir os valores.

De acordo com as informações da imprensa espanhol, o clube de Madri (Espanha) não está disposto a gastar mais do que 35 milhões de euros (cerca de R$ 87 milhões) por Modric, que já teria revelado o seu desejo de defender o Real. Os londrinos, porém, pedem R$ 125 milhões, algo considerado absurdo pela diretoria do Real Madrid.Outro empecilho na transferência pode ser o presidente dos Spurs, Daniel Levy, que é considerado como ‘duro’ negociador. No ano passado, o mandatário teria evitado que Modric se transferisse para o rival Chelsea, mesmo quando o croata pediu para sair. Mesmo assim, o Real Madrid quer, primeiramente, reduzir a sua folha salarial, antes de pensar em contratações.

Ainda segundo as informações, o PSG (França) também tem o desejo de contar com o jogador para a próxima temporada, assim como o Manchester United e o Chelsea. No entanto, estes dois últimos estão praticamente descartados, já que Levy não gostaria de enfrentar Modric nas futuras edições do Campeonato Inglês.