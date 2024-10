Rafael Nadal anuncia aposentadoria do tênis aos 38 anos

É o fim de uma era para o mundo do tênis profissional. Nesta quinta-feira, 10, Rafael Nadal anunciou a sua aposentadoria das quadras, após 23 anos de atividade e mais de 20 títulos de Grand Slam conquistados. Por meio de suas redes sociais, o espanhol informou que vai depor a raquete após a Copa Davis, em Málaga, na Espanha.

“A realidade é que foram alguns anos difíceis, estes dois últimos especialmente. Acho que não consegui jogar sem limitações”, disse ele em um vídeo emocionado, que reúne imagens de todas as fases da carreira. “É obviamente uma decisão difícil e que levou algum tempo para ser tomada. Mas, nesta vida, tudo tem um começo e um fim.”

As 38 anos, Nadal acumulou 22 títulos de Grand Slam de simples. Ele foi particularmente dominante no Aberto da França, torneio que venceu 14 vezes. Junto com Roger Federer, também aposentado, e Novak Djokovic, ainda em atividade, fez parte de uma das maiores rivalidades da história do esporte, elevando a qualidade do que se via nas quadras a níveis impressionantes.

Federer, aliás, puxou o fio das homenagens a Nadal nas redes sociais, ao dizer que torcia para este dia não chegar tão rápido. “Que carreira, Rafa…”, disse o tenista suíço em uma mensagem de resposta no Instagram. “Obrigado pelas memórias inesquecíveis e todas as suas conquistas incríveis no jogo que amamos. Foi uma honra absoluta!”

O ex-tenista e comentarista Fernando Melingeni também homenageou o tenista espanhol em seu perfil nas redes: “Nadal fez mais história por sua maneira de jogar e lutar do que por seus títulos. Ele trouxe uma excelência contínua e por tanto tempo que revolucionou o esporte. Jogar contra ele significava ter a consciência de que seria uma batalha de mais de 3 horas, sem baixar a régua um segundo e levando seu físico ao extremo da resistência”.

Estilo de jogo

Nadal tem um estilo de jogo que pode ser considerado único, especialmente por ser canhoto. Seus poderosos golpes com topspin e suas incríveis habilidades defensivas são suas marcas distintivas, especialmente em quadras de saibro. Apesar de inúmeras lesões, a última das quais foi uma ruptura muscular no quadril, em janeiro do ano passado, na Austrália, ele sempre manteve um alto nível de competitividade, mostrando notável resiliência e adaptabilidade.

O início da carreira profissional aconteceu em 2001, quando Nadal tinha apenas 15 anos. Ele venceu sua primeira partida de um torneio da Associação Profissional de Tênis (ATP, na sigla em inglês) em abril de 2002, ao derrotar Ramón Delgado em Mallorca, na Espanha. A estreia no Grand Slam se deu em Wimbledon, em 2003, quando chegou à terceira rodada. Agora, o verdadeiro ano de descoberta foi 2005, quando venceu seu primeiro título no Aberto da França e terminou o ano como o número 2 do mundo.

Nadal ganhou seu último título de Grand Slam em 2022, no Aberto da França — jogou com o pé machucado, a base de infiltrações. Sua última aparição em simples foi na Olimpíada de Paris 2024, onde perdeu em uma derrota desequilibrada em sets diretos para Djokovic, que ganharia o ouro olímpico. Espera-se que jogue na Copa Davis com o compatriota Carlos Alcaraz, que já é quatro vezes campeão de torneios do Grand Slam aos 21 anos.