Racing x Cruzeiro: horário, onde assistir e prováveis escalações

Chegou o dia! Na tarde deste sábado, 23, será definido o campeão da Copa Sul-Americana 2024, na grande final entre Racing e Cruzeiro. A partida será realizada às 17 horas, no estádio General Pablo Rojas, conhecido como “La Nueva Olla”, em Assunção, no Paraguai. Todos os 45 mil ingressos colocados à venda foram vendidos de forma antecipada.

O Racing chega para a final em uma boa fase nas competições locais, o clube ocupa atualmente o terceiro lugar do Campeonato Argentino com 40 pontos, 4 a menos que o líder Vélez Sarsfield. Além disso, o time de Avellaneda vem de cinco vitórias consecutivas, a última por 2 a 1 contra o San Lorenzo. O atacante Emmanuel Martínez é um dos artilheiros do campeonato, com 18 gols, a mesma quantidade de vezes que Miguel Borja, do River Plate, balançou as redes.

Já o Cruzeiro está na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, com 47 pontos. Na atual colocação, o clube mineiro está se classificando para a próxima Copa Libertadores, mas o técnico Fernando Diniz optou por priorizar a conquista da Copa Sul-Americana e poupou todo o time principal da última partida, quando o Cruzeiro perdeu do Corinthians por 2 a 1 na Neo Química Arena, em São Paulo. O cabuloso não poderá contar com os atacantes Dinenno e Rafa Silva na partida, ambos lesionados.

Como assistir ao jogo entre Racing e Cruzeiro?

Racing e Cruzeiro se enfrentam às 17 horas deste sábado, 23, no estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai, pela grande final da Copa Sul-Americana 2024. O jogo terá transmissão do SBT, da ESPN, do Disney+ e do Paramount+.

Prováveis escalações:

Racing: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Juanfer Quintero; Maxi Salas e Adrían Martínez. Técnico: Gustavo Costas.

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Lucas Villalba e Marlon; Walace, Lucas Romero e Matheus Henrique; Matheus Pereira, Gabriel Veron e Kaio Jorge Técnico: Fernando Diniz.

Arbitragem:

Árbitro: Esteban Ostojich (URU). Auxiliares: Nicolás Tarán (URU) e Carlos Barreiro (URU).