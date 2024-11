Polícia espanhola detém três pessoas por racismo em jogo entre Real e Barça

A Polícia Nacional da Espanha prendeu três pessoas neste domingo, 23, incluindo um menor de idade, por insultos racistas dirigidos aos jogadores do Barcelona, o espanhol Lamine Yamal e o brasileiro Raphinha, durante a vitória do time catalão por 4 a 0 sobre o Real Madrid no dia 26 de outubro. O incidente ocorreu no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, durante a partida conhecida como El Clásico.

Segundo o comunicado da polícia, publicado também nas redes sociais da força, os detidos teriam proferido “expressões discriminatórias” e feito “gestos imitando” macacos em direção aos jogadores. As ofensas aconteceram após a comemoração de um gol do Barcelona, quando os jogadores se dirigiram à torcida presente na arquibancada. Diversos torcedores realizaram gestos racistas e proferiram insultos direcionados a Lamine Yamal e Raphinha.

As ações racistas foram registradas por celulares de outros torcedores e pela emissora de televisão que transmitia a partida, e os vídeos se tornaram virais nas redes sociais. A investigação teve início após denúncias da Liga Profissional de Futebol Espanhola e dos clubes envolvidos no jogo. O Real Madrid, clube mandante da partida, colaborou com a polícia fornecendo imagens de segurança do estádio.

A análise das imagens permitiu que os investigadores identificassem a localização exata dos agressores e, posteriormente, os detivessem. Os três homens foram presos por crimes contra a integridade moral e estão à disposição da justiça.

Outras denúncias

O caso se soma a uma série de denúncias de racismo no futebol espanhol. O atacante brasileiro Vinícius Júnior, do Real Madrid, tem sido alvo frequente de ataques racistas por parte de torcedores adversários. Em outubro, ele se manifestou sobre o caso de Yamal e Raphinha, lamentando os insultos racistas e oferecendo apoio aos jogadores do Barcelona. Ele também expressou confiança na ação do clube merengue e da polícia para punir os responsáveis.

“Lamentável o que aconteceu ontem no Berbabéu com os insultos racistas. Não há espaço para esses criminosos na nossa sociedade. Todo meu apoio a Lamine, Ansu e Raphinha. Sei que o [Real] Madrid e a polícia vão fazer as coisas para identificar e punir os responsáveis”, escreveu o atacante brasileiro no X, anteriormente conhecido como Twitter.