Peñarol x Botafogo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Peñarol e Botafogo se enfrentam na noite de hoje, 30, às 21h30, pela segunda partida da semifinal da Copa Libertadores da América. No jogo de ida, o alvinegro aplicou um placar histórico de 5 a 0 no Estádio Nilton Santos, com dois gols de Savarino, um de Alexander Barboza, um de Luiz Henrique e o último do atacante Igor Jesus.

O Botafogo agora está em uma situação muito confortável e pode perder por até 4 gols de diferença para conseguir a classificação para a final da competição continental.

O Glorioso precisa tomar cuidado com a partida, pois o clube tem cinco jogadores pendurados: o goleiro Jhon, o zagueiro Barboza, o volante Gregore e os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus. Caso algum deles tome cartão amarelo ou seja expulso, estará automaticamente fora de uma possível final.

O clube carioca vem em alta depois de vencer o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, por 1 a 0, no último sábado, 26. O Botafogo abriu três pontos de diferença para o segundo colocado Palmeiras, que empatou com o Fortaleza no Allianz Parque, por 2 a 2, no mesmo dia. O Botafogo vem de 14 jogos de invencibilidade, a última derrota do clube foi no dia 11 de agosto, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Juventude, em Caxias do Sul. Na ocasião a partida terminou em 3 a 2 para a equipe local.

O retrospecto entre as Botafogo e Peñarol conta com 5 partidas, com 3 vitórias da parte alvinegra e dois empates.

Como assistir ao jogo entre Peñarol e Botafogo?

A partida entre Peñarol e Botafogo vai ser transmitida pela TV Globo e pelo streaming Paramount+, às 21h30.

Prováveis escalações:

Peñarol: Aguerre; Pedro Milans, Méndez, Rodríguez e Maxi Olivera; García Graña, Darias, Cabrera, Leonardo Fernández e Jaime Báez; Maximiliano Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

Botafogo: John; Vitinho, Bastos, Adryelson (Barboza) e Cuiabano; Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Savarino; Thiago Almada, Matheus Martins (Romero) e Tiquinho Soares. Técnico: Artur Jorge.

Arbitragem:

Árbitro: Piero Maza (CHI) ; Auxiliares: Claudio Urrutia (CHI) e Miguel Rocha (CHI).