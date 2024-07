Pé frio entre brasileiros, Mick Jagger visita atletas britânicos em Paris

O cantor Mick Jagger, frontman dos Rolling Stones, participou nesta quinta-feira, 25, em Paris, de um encontro com atletas britânicos que irão competir. Assim que as primeiras fotos foram postadas, internautas foram rápidos em desejar boa sorte aos esportistas envolvidos — porque pode ser que eles precisem mais do que os outros.

Se Jagger tem um histórico glorioso no mundo da música, no mundo esportivo não é bem assim. A lenda de que seria talvez o maior pé frio de todos começou na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, quando ele assistiu no estádio as partidas da Inglaterra, dos Estados Unidos e do Brasil – todos derrotados. No 7 x 1 do Brasil para a Alemanha, quatro anos depois, ele também estava lá.

Ele bem que tentou se desvencilhar do assunto e, em entrevista à época, disse poder assumir responsabilidade pelo primeiro gol da Alemanha, “mas não pelos outros seis”.