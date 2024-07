Paris 2024: ‘Não dá para nutrir esperança’, diz enviado especial sobre seleção feminina

Os Jogos Olímpicos nunca foram apenas competições esportivas — servem como rascunho da história, espelho dos humores da sociedade e da política. A Olimpíada de Paris servirá — mais até do que outras que a antecederam recentemente — como palco e reflexo do mundo em ebulição.

Pensando nisso, VEJA lançou o VEJA em Paris 2024, um programa especial diário, às 17h30, com um time de primeiríssima linha para analisar resultados esportivos, mas também histórias de fora das quadras, das pistas e das arenas.

De São Paulo, o editor Ricardo Ferraz apresenta, enquanto a editora-executiva Monica Weinberg e o redator-chefe Fábio Altman participam de Paris, de onde também comandam os blogs especiais Paris É uma Festa, para iluminar o que acontecerá fora das arenas, e 100 Loucos Anos, passeio centenário entre os Jogos de 1924 e os de agora.

No programa desta quarta-feira, 31, Ferraz e Altman analisaram o dia de competição e o desempenho da delegação brasileira até agora.

Os dois começaram falando sobre pessoas que entram na história olímpica como lendas, como Usain Bolt e Michael Phelps.

Altman, que fez a transmissão ao vivo do estádio de natação dos Jogos de Paris, ressaltou as marcas batidas nesta quarta-feira.

“A gente teve a Katie Ledecky, que venceu com a facilidade de sempre a prova dos 1.500m, que é considerada a mais difícil da natação. Ela não perde há 14 anos essa prova”, destacou sobre a americana, que bateu o recorde olímpica e sua oitava medalha olímpica.

Em seguida, ele contou os feitos do garoto prodígio da França.

“O que aconteceu aqui foram as duas medalhas de ouro do atleta mais querido da França na Olimpíada, o Leon Marchand. Ele ganhou 200m borboleta e 200m peito em uma mesma noite, com menos de uma hora de diferença de tempo”, ressaltou.

Em seguida, a dupla de VEJA analisou a derrota do Brasil para a Espanha no futebol feminino, por 2 x 0, com direito a expulsão de Marta por uma falta feia. A seleção teve ainda que aguardar outros resultados para saber se avançava às quartas de final ou não.

Questionado por Ferraz se, apesar do resultado ruim, é possível ter esperanças com possíveis avanços, Altman foi enfático.

“Não dá para nutrir esperança”, resumiu Altman. “O interessante é que houve uma reação de incredulidade (a respeito da falta cometida pela Marta), inclusive das jogadores da Espanha, por ser uma atleta muito querida. É triste ver que o final de carreira dela na seleção pode ser marcado pela expulsão”.

O time de VEJA analisou ainda o situação do rio Sena, os resultados do vôlei masculino, a boa sequência do mesatenista Hugo Calderano e a garantia de medalha de Bia Ferreira, no boxe.

Com olhar atento, o time de VEJA fala sobre tudo que você precisa saber.

