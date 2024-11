Palmeiras x Grêmio: horário, onde assistir e prováveis escalações

Palmeiras e Grêmio se enfrentam na noite de hoje, dia 8, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, em São Paulo.

O Palmeiras chega pressionado para a partida, após perder o dérbi contra o Corinthians na última rodada, na Neo Química Arena, por 2 a 0. Com a derrota, o clube paulista viu a diferença para o líder Botafogo, que venceu o Vasco da Gama por 3 a 0, aumentar para 6 pontos. Na rodada anterior o Palmeiras já tinha empatado contra o Fortaleza dentro de casa. O verdão segue na segunda colocação e precisa da vitória na noite de hoje para seguir sonhando com o título.

Já o Grêmio está na 11ª colocação, com 5 pontos a mais que o Athletico, primeiro time da zona de rebaixamento e com um ponto de diferença do Corinthians, primeiro clube fora da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. O tricolor precisa pontuar para não precisar torcer por tropeços dos seus adversários diretos na vaga da competição continental.

No Palmeiras, o zagueiro Murilo, que se recuperou de uma lesão, pode ser uma novidade no time titular. O atacante Lázaro, que está se recuperando de uma lesão, voltou aos treinos com o grupo e também pode aparecer entre os relacionados para o jogo.

No Grêmio, Renato Gaúcho deve repetir a mesma escalação que jogou contra o Fluminense na última rodada. Caso isso aconteça, vai ser a primeira vez no campeonato que o treinador mantém a mesma escalação em duas partidas seguidas. Gustavo Mrtins e Pavón são dúvidas para o jogo. O zagueiro Kanemann está fora do restante da temporada.

Como assistir ao jogo entre Palmeiras e Grêmio?

Palmeiras e Grêmio se enfrentam no Estádio Allianz Parque, em São Paulo, às 21h30, pela rodada 33 do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão do Sportv e do Premiere.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Vitor Reis (Murilo), Gustavo Gómez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Veiga; Felipe Anderson (Dudu ou Mauricio), Estêvão e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson, Reinaldo; Villasanti, Dodi, Edenilson; Soteldo, Aravena e Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem:

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ). Auxiliares: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ).