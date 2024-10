Palmeiras x Fortaleza: horário, onde assistir e prováveis escalações

Palmeiras e Fortaleza entram em campo neste sábado, dia 26, pela rodada 31 do Campeonato Brasileiro Série A, no Allianz Parque, em São Paulo. O alviverde precisa da vitória para assumir, mesmo que temporariamente, a liderança do campeonato. O clube paulista joga às 16h30, enquanto o líder Botafogo joga somente às 19 horas, contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Como um ponto separa as equipes, em caso de vitória ou empate contra o Fortaleza, o Palmeiras assumirá a liderança, pelo menos até o início da partida do alvinegro.

O fortaleza está na terceira colocação, logo atrás do Palmeiras, e também sonha com o título, já que está a 5 pontos do Botafogo. Em caso de vitória no confronto direto, o leão encurtaria a distância para o clube paulista em um ponto.

O Palmeiras deve ter os desfalques do lateral Piquerez, que começou a transição entre a parte física e técnica no começo da semana, mas ainda nao tem condições de jogo, Bruno Rodrigues e Murilo, também machucados.

O Fortaleza não vai poder contar com quatro jogadores suspensos: Breno Lopes, Bruno Pacheco, Marinho e Tinga. Além disso, o clube também não contará com Eduardo Sasha, que está machucado. Por outro lado, Cardona deve retornar à equipe.

Como assistir ao jogo entre Palmeiras e Fortaleza?

A partida entre Palmeiras e Fortaleza terá transmissão da TV Globo para São Paulo, Ceará e Bahia.

Onde será realizada a partida?

O jogo será realizado no Allianz Parque, em São Paulo, às 16h30.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Mancuso; Pedro Augusto, Rossetto, Hércules, Pochettino (Martínez); Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Arbitragem:

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC), auxiliado por Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Henrique Neu Ribeiro (SC).