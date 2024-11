Palmeiras x Botafogo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Em um duelo de líder contra vice-líder, Palmeiras e Botafogo prometem um jogo de fortes emoções às 21h30 desta terça-feira, 26, no Allianz Parque, em São Paulo. A partida é válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras entra em campo nesta noite como líder pela primeira vez desde que começou o Brasileirão. O alviverde, assim como o alvinegro, depende somente de si para ser campeão.

O Botafogo chega pressionado para a partida, já que viu o Palmeiras assumir a liderança da tabela com os mesmos 70 pontos, mas com uma vitória a mais, que é o primeiro critério de desempate. O alvinegro empatou as últimas três partidas da competição, o que fez com que o jogo de logo mais se tornasse uma ‘final antecipada’. Em caso de vitória, o alvinegro retoma a liderança e vai até a Argentina jogar a final da Copa Libertadores no próximo sábado, 30, contra o Atlético Mineiro, menos pressionado.

O Palmeiras terá os desfalques já esperados de Piquerez e Bruno Rodrigues, que estão lesionados. A novidade para a partida pode ser o retorno do zagueiro Murilo ao time titular.

O Botafogo não poderá contar com o atacante Tiquinho Soares, que foi expulso na última partida contra o Vitória. Luiz Henrique e Alexander Barboza retornam ao time após estarem suspensos na última rodada.

Como assistir ao jogo entre Palmeiras e Botafogo?

Palmeiras e Botafogo se enfrentam no Allianz parque, em São Paulo, às 21h30, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão da Globo e do Premiere.

Prováveis escalações:

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis (Murilo) e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira.

Botafogo: John, Vitinho, Alexander Barboza, Bastos e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Almada; Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Arbitragem:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO)