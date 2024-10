Os jogos de futebol desta quarta-feira, 9 de outubro; onde assistir e horários

Apesar do início da Data FIFA e a paralisação dos campeonatos de clubes ao redor do mundo, o destaque desta quarta-feira (09) é o jogo atrasado da 6ª rodada do campeonato brasileiro, entre Atlético Mineiro e Grêmio. A partida será realizada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 19:30 horas. O jogo terá transmissão do Premiere.

Pela Série B do Campeonato Brasileiro, dois jogos vão acontecer durante a noite. Em Ribeirão Preto (SP), o Botafogo-SP enfrenta o Guarani, às 20 horas, com transmissão do Premiere e do canal GOAT no Youtube. Já em Belém (PA), o Paysandu enfrenta a Chapecoense às 21 horas, também com transmissão do Premiere e do canal GOAT no Youtube.

Agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 9 de outubro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Champions League Feminina

13h45 – Bayern x Arsenal – DAZN (YouTube e streaming)

13h45 – Hammarby x St. Pölten – DAZN (YouTube e streaming)

16h – Vålerenga x Juventus – DAZN (YouTube e streaming)

16h – Manchester City x Barcelona – DAZN (YouTube e streaming)

Copa Libertadores Feminina

17h30 – Libertad x Corinthians – Sportv , CazéTV (Youtube) e Pluto TV (streaming)

20h – Santos x Olímpia – Sportv , CazéTV (Youtube) e Pluto TV (streaming)

Campeonato Brasileiro Série A

19h30 – Atlético-MG x Grêmio – Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

20h – Botafogo-SP x Guarani – Premiere e GOAT (Youtube)

21h – Paysandu x Chapecoense – Premiere e GOAT (Youtube)

Como assistir ao jogo entre Atlético Mineiro e Grêmio?

Como assistir aos jogos da série B do Brasileirão desta quarta-feira, 9 de outubro?

