‘O nome dela é XXX’: a falta de atenção da CBF com o futebol feminino

Usuários do X, antigo Twitter, não perdoaram uma publicação descuidada da Confederação Brasileira de Futebol durante a vitória do Brasil por 4 x 2 sobre a Espanha pela semifinal do futebol feminino nos Jogos de Paris, na terça-feira 6.

Comemorando o primeiro gol da partida, a CBF publicou um texto que já estava pronto. O problema é que esqueceram de alterar o nome, deixando no lugar: “GOOOOL do Brasil. O nome dela é XXXX que abre o placar em Marselha”.

Aos cinco minutos do primeiro tempo, depois de uma trapalhada da zaga espanhola, a goleira Cata Coll tentou isolar a bola com um chutão, mas a bola desviou na atacante Priscila, bateu na zagueira Paredes e resultou em um gol contra.

A CBF deletou a publicação e fingiu que nada aconteceu, com o post seguinte já celebrando o 2 x 0 com Gabi Portilho. Mas internautas tiraram prints e foram rápidos com as piadas.

“Tá de bobeira? A XXXXXXXX é artilheira!”, disse o comediante Marcelo Adnet. “Era uma incógnita até o início do jogo”, brincou outro usuário.

Vale lembrar que os outros gols do Brasil que levaram o time à final, em busca da primeira medalha de ouro, vieram com Adriana, de cabeça, e Kerolin, com um toque por baixo das pernas da goleira adversária.