O mais novo dilema de Macron

Debater política é esporte nacional na França, a terra da Revolução, onde qualquer fagulha logo vira uma questão incendiária. E aí vai todo mundo às ruas protestar ou celebrar, como se viu recentemente quando o Reagrumento Nacional (RN), o partido da ultradireita liderado por Marine Le Pen e seu pupilo Jordan Bardella, não obteve a tão temida maioria na votação que definiu o arranjo de forças na Assembleia Nacional.

Mesmo assim, o presidente Emmanuel Macron segue imprensado, já que a esquerda, aglutinada em torno da Nova Frente Popular, arrebanhou o maior número de assentos no Palácio Bourbon, que até virou atração turística nestes dias pré-olímpicos, com réplicas coloridas da Vênus de Milo bem na frente – tudo ao lado da arena onde o skate de Rayssa Leal, a fadinha brasileira, será disputado.

Como se não bastasse todo o enrosco, agora veio um outro ser ou não ser na dura vida presidencial: será que Macron pula no rio Sena antes dos Jogos, antes da abertura, em 26 de julho?

Ele sempre repetiu que tem a intenção de saltar naquelas águas por tanto tempo interditadas e que, agora, foram saneadas para a Olimpíada. É o maior trunfo destes Jogos, mas também um ponto de interrogação: se chover muito, acontece o que aconteceu não faz muito tempo. O aguaceiro arrastou a sujeira in natura para o rio, que, sim, ficou impróprio para banho, acendendo um alerta geral. Mas o presidente, enrolado que está, empurra com a barriga o momento do mergulho, como faz também para apontar seu primeiro-ministro, uma complexa costura em que tenta ganhar tempo.

AS MULHERES NA FRENTE

A pressa neste campo acentuou-se na semana passada. A ministra dos Esportes, Amélie Oudéa-Castéra, tomou a dianteira e saltou no Sena – o que, aliás, agilizou o cumprimento de promessa antiga da prefeita Anne Hidalgo, antagonista de Macron, que por fim deu suas braçadas ali na quarta-feira 17, na área da Île Saint-Louis.