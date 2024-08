O jeitinho brasileiro do gigante francês

Allez Teddy, Allez Teddy! Com exclamação, porque assim a torcida francesa na Arena Champs-de-Mars recebeu o judoca Teddy Riner nas cinco lutas que o levariam ao ouro na Olimpíada de Paris na categoria de 100 quilos – a terceira dourada, depois dos títulos de Londres, em 2012, e Rio de Janeiro, em 2016. Nunca houve uma personalidade esportiva francesa tão carismática, capaz fazer da agressividade no tatame o chamariz para o apoio incondicional. Nas quartas-de-final, o georgiano Guram Tushishvili não engoliu o ippon que levou, deu um jeito de prender uma das pernas do adversário e o derrubou. Riner fez que reagiria, mas não. O derrotado, não quis nem saber, ensaiou prosseguir na briga. Deu treta. Quem, na face da Terra, teria coragem de desafiar “Teddy Bear”, o urso gaulês? Ok, Tushishvili tem 1m93 e fora das regras do judô até poderia ter alguma saída. Mas Riner mede 2m04, e então os ânimos se acalmaram.

A galera de bandeiras tricolores parecia estar em um circo romano, aos risos e berros com o rolo. Riner, que não é bobo nem nada, e sabe ser o ídolo que é, ergueu os braços como animador de claque. Ambiente de tanto calor, como esse, não tinha aparecido nos Jogos de 2024. Tudo porque Riner é o centro do mundo, e considerando-se que o mundo hoje está em Paris, não poderia haver ímã mais ruidoso. Há muito tempo, aliás, ele deixou de orbitar apenas no terreno do esporte. É figura de permanente presença na imprensa, modelo de grifes de moda como a Balenciaga, faz dezenas de campanhas publicitárias e já andou ensaiando carreira política. Vive hoje no Marrocos com a mulher, Luthna Plocus e os dois filhos, Isis e Eden. Habitam um quarto de hotel cuja diária chega a 4 500 euros, enquanto a casa que compraram em Marrakesh não fica pronta. As crianças estudam à distância. Criticam-no pela amizade com o rei Mohammad VI. O exílio marroquino foi um modo de poderem levar a vida com alguma tranquilidade, longe dos paparazzi, e Riner realmente não consegue andar por Paris sem que seja abordado, embora ele reaja com elegância a essa condição incontornável da fama. “As pessoas sempre foram respeitosas comigo”, disse. “Posso ir a uma padaria e comprar pão sem problema”.

Não é bem assim. Riner é famoso demais para flanar por Paris, e por isso vai zanzando pelo mundo, em busca de calma e de bons lugares para treinar, como em Marrakesh e no Brasil. O francês tem um apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, e se diz um pouco carioca, de ligações sentimentais com a cidade. Ele foi campeão mundial pela primeira vez no Rio, em 2013. Depois, houve a vitoriosa campanha na Olimpíada de 2016. “Quando se tem uma história particular com uma cidade como o Rio, a gente acaba se apaixonando. Eu amo o Rio”.

Há outra motivação, de cunho técnico, de inteligência de um esportista que sabe onde colocar os pés e as mãos. Ele desembarcou no Rio para beber do jiu-jitsu brasileiro. Assim, nas palavras do monumental Teddy Riner: “Por que a gente vem aqui atrás do jiu-jitsu brasileiro? Por causa das transições, da luta em pé para a luta no solo, nos permite aprimorar a técnica, ganhar velocidade e vencer mais rápido no chão. O jiu-jitsu brasileiro agrega muita técnica o desempenho no chão”. Riner, o Muhammad Ali francês, mal precisou desse recurso ao vencer na Olimpíada dentro de casa, diante do presidente Emmanuel Macron na plateia, em sua primeira aparição numa prova em Paris.