No US Open, Bia Haddad derrota Wozniacki e avança às quartas de final

A tenista brasileira Bia Haddad Maia protagonizou mais um feito histórico para o tênis nacional nesta segunda-feira, 2. Em partida muito disputada, a paulista derrotou a ex-número 1 do mundo, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, por 2 sets a 1 (6/2, 3/6, 6/3), garantindo sua vaga nas quartas de final do US Open.

Com a vitória, Haddad Maia iguala a marca de Maria Esther Bueno, tornando-se a segunda brasileira a alcançar essa fase em um dos torneios mais importantes do circuito. A partida, que durou 2h41, foi marcada pela intensa disputa entre as duas atletas, com a brasileira demonstrando grande determinação para superar a experiente adversária.

A classificação para as quartas de final do US Open representa mais um marco na carreira de Bia Haddad Maia, que vem colecionando resultados expressivos nas últimas temporadas. A tenista brasileira, que já havia alcançado as semifinais de Roland Garros em 2023, mostra que está cada vez mais próxima de conquistar títulos de Grand Slam.

Na próxima fase, Haddad Maia terá pela frente a tcheca Karolina Muchova, outra ex-top 10 do ranking mundial e semifinalista do US Open no ano passado. A brasileira perdeu todos os três encontros anteriores, mais recentemente uma partida nas quadras duras do mais recente WTA 1000 Cincinnati