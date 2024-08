Na frente de Biles, mas fora do pódio: Rebeca fica em quarto na final na trave

Em uma disputa que poderia colocá-la isolada como maior medalhista da história do Brasil, Rebeca Andrade ficou em quarto lugar na final da trave, nesta segunda-feira, 5, com 13.933 pontos. Apesar de ter ficado fora do pódio, a ginasta ficou à frente da sua maior rival, a americana Simone Biles, que ficou em quinto lugar, com 13.100, depois de uma queda acentuada durante apresentação.

O ouro ficou com a italiana Alice D’Amato (14.366), prata com a chinesa Zhou Yaqin (14.100) e bronze com a italiana Manila Esposito (14.000). A brasileira Julia Soares, que fez a sua primeira final olímpica por aparelhos, terminou em sétimo lugar com nota 12.333

Se conseguisse pódio, Rebeca passaria Robert Scheidt e Torben Grael como maior medalhista olímpica da história do Brasil. Ela tem cinco medalhas (duas em Tóquio, três em Paris até agora). Ainda há chances: a paulista disputa as finais do solo logo mais, ainda nesta segunda-feira.