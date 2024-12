Na Fórmula E, Nissan anuncia brasileiro como piloto reserva e de simulador

A equipe Nissan de Fórmula E anunciou nesta terça-feira, 3, a contratação do brasileiro Sérgio Sette Câmara como piloto reserva e de simulador para a temporada 2024/2025 do campeonato mundial de monopostos elétricos. Até a décima edição do certame, Sette Câmara competiu como piloto principal da ERT, mas não entrou em acordo com os chineses para permanecer na equipe.

Agora, são dois brasileiros na categoria. Além de Sette Câmara, o piloto Lucas di Grassi correrá pela Lola Yamaha, ao lado de Zane Maloney, de Barbados.

Sette Câmara traz consigo uma vasta experiência na Fórmula E, tendo competido em tempo integral nas últimas quatro temporadas, com atuações importantes. Antes de ingressar na categoria elétrica, ele conquistou múltiplas vitórias e pódios na Fórmula 2. Sua habilidade de adaptação aos circuitos urbanos da categoria foi uma das características que o destacaram, além de sua experiência adquirida em outras competições, como a Fórmula 2 e a Super Fórmula no Japão.

Na Nissan, o piloto de 26 anos trabalhará em estreita colaboração com os titulares Oliver Rowland e Norman Nato. Sua principal função será auxiliar na preparação para as corridas por meio de simulações, além de contribuir para o desenvolvimento contínuo do carro Nissan e-4ORCE 05 GEN3 Evo.

‘Escolha óbvia’

Tommaso Volpe, diretor administrativo e chefe da equipe Nissan, destacou a experiência e o talento de Sette Câmara como fatores determinantes para sua contratação. “Ele tem muita experiência no campeonato e é um piloto muito talentoso, então foi uma escolha óbvia para nós contratá-lo”, disse o executivo da equipe. “Independentemente da habilidade, é difícil entrar em um carro de Fórmula E e ser competitivo imediatamente, dada a sua complexidade, por isso estávamos ansiosos para recrutar um piloto experiente e garantir que não perdêssemos nenhuma chance de marcar pontos na temporada, não importa as circunstâncias.”

Continua após a publicidade

Sette Câmara acredita que sua experiência será valiosa para a Nissan e que está ansioso para contribuir com o desenvolvimento do carro na era GEN3 Evo. “Sempre foi um objetivo meu trabalhar com uma grande fabricante na categoria, e a Nissan deu um grande passo à frente na 10ª temporada”, disse ele. “Acredito que, com minha experiência, posso ajudar a equipe a manter esse ritmo.”

A estreia de Sette Câmara em seu novo papel será no E-Prix de São Paulo, sua corrida em casa, neste fim de semana.