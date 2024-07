Mesmo com derrota, seleção feminina garante vaga nas quartas em Paris

Depois de perder por 2 x 0 para a Espanha e terminar em terceiro lugar no Grupo C, tendo que secar adversários, fazer as contas e torcer pelo melhor, a seleção feminina garantiu a classificação para as quartas de final dos Jogos de Paris, nesta quarta-feira, 31.

O Brasil precisava que os Estados Unidos vencessem da Austrália: dito e feito, 2 x 1 para as americanas. Com isso, a Austrália ficou em terceiro lugar do Grupo B, mas com um saldo de gols pior do que o da seleção brasileira.

+ Marta é expulsa e sai chorando após acertar cabeça da adversária com o pé

A seleção terá um desfalque importante nas quartas. Camisa 10 do Brasil, a atacante Marta foi expulsa após uma entrada imprudente, acertando a cabeça da espanhola Olga Carmona, e fica suspensa.

O Brasil volta aos gramados no sábado contra França ou Colômbia, a depender dos resultados de hoje que dirão quem fica no primeiro lugar do Grupo A.