Medalhista em Londres e Rio, Rafael Baby se despede de Paris e de Olimpíadas

O judoca brasileiro Rafael Silva, o Baby, foi eliminado em sua primeira luta na Olimpíada de Paris, nesta sexta-feira, 2. O brasileiro, dono de um bronze em Londres 2012 e outro nos Jogos Rio 2016, foi derrotado por Ushangi Kokauri, do Azerbaijão, ao sofrer dois waza-aris, o segundo por imobilização.

“De Olimpíada, com certeza, é a minha última participação. Não sei se eu levo mais um pouquinho participando de algumas competições nacionais. Mas com certeza está muito próximo da aposentadoria”, reforçou Baby, após a luta.

Com 37 anos, o brasileiro sabia que seria difícil conquistar sua terceira medalha, mas recebeu um sopro renovado de otimismo depois de conseguir pódio no Mundial de Doha, no ano passado. A intenção agora é continuar no esporte, possivelmente na parte técnica, para seguir perto do judô brasileiro.

O judô já trouxe duas medalhas para o Brasil neste Olimpíada. Willian Lima ficou com a prata e Larissa Pimenta com o bronze.