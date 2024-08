Medalha na ginástica, surfe e mais: o que assistir da Olimpíada de Paris nesta segunda, 5

O décimo dia oficial de Olimpíada tem uma programação cheia, que vai da madrugada até a noite, no horário de Brasília.

+ Quadro de medalhas – Olimpíadas Paris 2024

Às 3h já começa a final do trialo misto, seguida de provas de saltos ornamentais e atletismo.

Um dos principais destaques do dia, Rebeca Andrade e Julia Soares entram em ação na final da ginástica artística pro aparelho, às 7h30.

Depois do adiamento das semifinais do surfe, que estavam previstas para o último sábado, Gabriel Medina e Tatiana Weston Webb competem às 14h36 e 15h48, respectivamente. Se avançarem, os brasileiros disputarão as finais já na sexta-feira, entre 17h46 e 18h27.

No vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda enfrentam as japonesas Akiko e Ishi às 16h, mesmo horário das quartas de final do vôlei masculino, entre Brasil e Estados Unidos.

Continua após a publicidade

Veja abaixo a programação completa dos atletas brasileiros que vão competir nesta segunda-feira, 5:

3h – Triatlo misto – Final – Revezamento

5h – Saltos ornamentais feminino – Preliminar – Ingrid de Oliveira (Plataforma 10m)

5h05 – Atletismo feminino – Repescagem – Chayenne da Silva (400m com barreiras)

5h21 – Atletismo masculino – Preliminar – Alison dos Santos (400m com barreira)

5h37 – Atletismo masculino – Preliminar – Matheus Lima (400m com barreiras)

Continua após a publicidade

5h40 – Atletismo feminino – Preliminar – Juliana Campos (Salto com vara)

6h20 – Atletismo masculino – Repescagem – Lucas Carvalho (400m rasos)

7h05 – Vela misto – Regata 7 – Marina Arndt e João Siemsen (Multicasco)

7h11 – Atletismo feminino – Preliminar – Tiffany Marinho (400m rasos)

7h13 – Vela masculino – Regata 5 – Bruno Lobo (Fórmula Kite)

Continua após a publicidade

7h15 – Vela feminino – Regata 9 – Gabriela Kidd (Ilca 6)

7h38 – Ginástica artística feminino – Final – Rebeca Andrade e Júlia Soares (Barra de equilíbrio)

7h38 – Vela masculino – Regata 6 – Bruno Lobo (Fórmula Kite)

7h50 – Atletismo feminino – Repescagem – Ana Carolina Azevedo (200m rasos)

7h57 – Vela misto – Regata 8 – Marina Arndt e João Siemsen (Multicasco)

Continua após a publicidade

7h58 – Atletismo feminino – Repescagem – Lorraine Martins (200m rasos)

8h03 – Vela masculino – Regata 7 – Bruno Lobo (Fórmula Kite)

8h23 – Vela feminino – Regata 10 – Gabriela Kidd (Ilca 6)



8h28 – Vela masculino – Regata 8 – Bruno Lobo (Fórmula Kite)

8h49 – Vela misto – Regata 9 – Marina Arndt e João Siemsen (Multicasco)

9h – Hipismo aberto – Preliminar – Stephan Barcha, Yuri Mansur e Rodrigo Pessoa (Saltos)

Continua após a publicidade

9h23 – Ginástica artística feminino – Final – Rebeca Andrade (Solo)



9h40 – Vela masculino – Regata 9 – Bruno Fontes (Ilca 7)

10h – Tênis de mesa masculino – Oitavas de final – Brasil x Portugal (Equipe)

10h45 – Canoagem slalom feminino – Quartas de final – Ana Sátila (Caiaque Cross)

10h45 – Vela masculino – Regata 10 – Bruno Fontes (Ilca 7)

12h05 – Vela misto – Regata 7 – Henrique Haddad e Isabel Swan (470)

14h36 – Surf masculino – Semifinal – Gabriel Medina (Shortboard)

13h12 – Vela misto – Regata 8 – Henrique Haddad e Isabel Swan (470)

15h – Tênis de mesa feminino – Oitavas de final – Brasil x Coreia (Equipe)

15h02 – Atletismo masculino – Preliminar – Renan Gallina (200m rasos)



15h48 – Surf feminino – Semifinal – Tatiana Weston Webb (Shortboard)

16h – Vôlei de praia feminino – Oitavas de final – Ana Patrícia e Duda x Akiko e Ishi

16h – Vôlei de quadra masculino – Quartas de final – Brasil x EUA