Medalha garantida: Brasil vence Espanha e vai à disputa do ouro no futebol feminino

A seleção brasileira venceu a atual campeã mundial Espanha por 4 x 2 nesta terça-feira, 6, avançando à final do futebol feminino na Olimpíada de Paris, com direito a um gol por baixo das pernas da goleira espanhola. O Brasil agora enfrenta os Estados Unidos no sábado pela disputa da medalha de ouro.

O Brasil chegou à final duas vezes: Atenas 2004 e Pequim 2008, ficando com a prata nas duas ocasiões.

A garantia de medalha, seja prata ou ouro, consolida o protagonismo das mulheres na campanha brasileira em Paris. De 14 medalhas garantidas, 11 vieram de mulheres, incluindo o judô por equipes.

A partida

As duas seleções já haviam se encontrado na fase de grupos, quando a Espanha venceu por 2 x 0. Nesta terça, no entanto, o Brasil saiu na frente, abrindo o placar aos cinco minutos do primeiro tempo com uma trapalhada da zaga espanhola. A goleira Cata Coll tentou isolar a bola com um chutão, mas a bola desviou na atacante Priscila, bateu na zagueira Paredes e resultou em um gol contra.

Gabi Portilho ampliou para 2 x 0 nos acréscimos do primeiro tempo, depois de bom cruzamento de Yasmim. Aos 25 do segundo tempo, Adriana ampliou a vantagem brasileira, aproveitando um rebote de cabeça.

Assim como a Espanha fez um gol contra, o Brasil também. Duda Sampaio desviou a bola para dentro do gol aos 39 do segundo tempo. Pouco depois, aos 45, Kerolin diminuiu.

Assim como na partida das quartas de final contra a França, em que a árbitra deu 19 minutos de acréscimos, a partida desta terça-feira também teve o mesmo problema. O segundo tempo foi até os 60 minutos, tempo suficiente para que Paralluelo diminuisse o saldo, mas não o suficiente para mudar o resultado.

Sem Marta

A camisa 10 da seleção recebeu dois jogos de suspensão por expulsão depois de uma entrada violenta na partida contra a própria Espanha. Depois de ficar na arquibancada na partida contra a França, nas quartas, e agora, ela estará à disposição para a final.

A partida é a despedida de Martas da Olimpíadas, depois de seis participações.