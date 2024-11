Max Verstappen conquista o tetra da Fórmula 1 em Las Vegas

O holandês Max Verstappen é o novo tetracampeão mundial da Fórmula 1. Líder absoluto do campeonato em 2024, o piloto da RBR conquistou o título com duas etapas de antecedência ao terminar em quinto lugar no Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos, na madrugada deste domingo, 24.

Esté é quarto título mundial consecutivo de Verstappen, de 27 anos. Os outros três foram conquistados em 2021, 2022 e 2023. Agora, na lista de campeões da Fórmula 1, o holandês está ao lado de Sebastian Vettel e Alain Prost, com quatro, e atrás apenas de Juan Manual Fangio, com cinco, e dos sete vezes vencedores Lewis Hamilton e Michael Schumacher.

Neste domingo, a corrida em Las Vegas terminou com dobradinha da Mercedes, com George Russell em primeiro e Hamilton em segundo. Carlos Sainz e Charles Leclerc, da Ferrari, ficaram em terceiro e quarto.

A temporada 2024 da Fórmula 1 ainda terá as etapas do Catar, em 1º de dezembro, e de Abu Dhabi, em 8 de dezembro.