Mano vê Neymar tão decisivo na seleção como no Santos

Rio de Janeiro, 11 mai (EFE).- O técnico da seleção brasileira, Mano Menezes, afirmou nesta sexta-feira que está ‘satisfeito’ com o rendimento de Neymar, que segundo ele é tão decisivo atuando pelo Santos como pela seleção brasileira.

Durante a entrevista coletiva após a convocação dos 23 jogadores que vão participar de amistosos contra Dinamarca, Estados Unidos, México e Argentina, Mano foi questionado por que o atacante tem rendimento mais baixo com a camisa da seleção. E respondeu que o fator entrosamento será essencial para sua melhora – embora tenha insistido que o vê no mesmo nível apresentado em seu clube.

‘Ele foi decisivo em quase todos os jogos da seleção, tanto quanto no Santos. Seleção é um processo no qual você vai se afirmando, conquistando mais espaço e se estabelecendo’, disse o treinador.

‘Cada vez mais, vamos ter uma equipe entrosada e situações que favoreçam jogadores de destaque como ele’, acrescentou.

Mano também negou dar menos liberdade a Neymar com a camisa verde-amarela do que a que ele tem no Peixe.

‘É uma ilusão pensar que os treinadores limitam os jogadores. Se formos ver, na seleção, Neymar já fez gol pela esquerda, pela direita, de centroavante. Não é por falta de liberdade que ele pode ter um rendimento diferente’, afirmou. EFE