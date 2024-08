Mais uma: Brasil vence Itália e é bronze por equipes no judô

O judô deu ao Brasil mais uma medalha na Olimpíada de Paris. Neste sábado, 3, foi a vez do bronze por equipes, com uma vitória sobre a Itália.

Na primeira das seis lutas, Rafael Macedo venceu Christian Parlati com um ippon logo no início do golden score. Em seguida, foi a vez de Bia Souza, ouro na sexta-feira, garantir uma vitória por imobilização sobre Asya Tavano, com menos de um minuto de luta.

No terceiro confronto, entre Leonardo Gonçalves e Gennaro Pirelli, a Itália diminuiu o saldo, com uma vitória por waza-ari no golden score.

Na sequência, Rafaela Silva, ouro nos Jogos Rio 2016, enfrentou Veronica Toniolo, vencendo por imobilização.

Willian Lima, prata nesta semana em Paris, lutou contra Manuel Lombardo, que ganhou no golden score por ippon.

Com 3 x 2 no placar, Ketleyn Quadros enfrentou Satita Russo, que conseguiu um ippon faltando 20 segundos para o fim da luta.

Com o placar empatado, a luta de desempate foi definida por sorteio, já entrando direto no golden score. A categoria escolhida por até 57kg, a de Rafaela Silva, que não teve problemas em garantir a vitória com um waza-ari.

Desde 1984, nos Jogos de Los Angeles, o judô brasileiro é pódio em todos os Jogos Olímpicos. Nunca antes, no entanto, o Brasil foi ouro, prata e bronze na mesma edição, um feito conquistado na sexta com Bia, somado à medalha de Willian e de Larissa Pimenta, que ficou com o bronze mais cedo nesta semana.

Na história olímpica, o Brasil é uma potência: é o quinto país com mais pódios, atrás de Japão (103), França (67), Coreia do Sul (48) e Cuba (37).

São tantos pódios que o judô é o esporte que mais trouxe medalhas para os brasileiros, somando 28 com a conquista deste sábado. O segundo esporte é o vôlei, com 24, somando quadra e praia.